Pd: Letta, 'agorà strumento migliore per costruire partito nuovo e coalizione forte'

27 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Le agorà democratiche sono uno strumento straordinario per allargare e approfondire e per mettere in campo nuove idee. È il modo migliore, oggi, veramente, per costruire quel partito nuovo che dobbiamo mettere in campo per far sì che la nostra coalizione sia sempre più forte". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, in un videomessaggio all'Assemblea provinciale del partito a Savona.