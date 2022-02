Ucraina: Salvini, 'ascoltare appello Papa, priorità salvare vite civili'**

27 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Come ha sottolineato il Papa, la priorità è salvare le vite dei civili”. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo le parole del Papa all'Angelus.

“Sono in contatto con autorità civili e religiose, ambasciate, ospedali, associazioni e centri di accoglienza, per far arrivare in Italia civili, donne e bambini -aggiunge il leader del Carroccio- che non possono curarsi, soprattutto dializzati e malati oncologici”.

"In questo momento la priorità è proteggere i civili e in generale la popolazione colpita, fare di tutto per fermare missili e bombe condannando fermamente violenza e aggressioni, comminando dure sanzioni, senza mai interrompere il dialogo e la preghiera".