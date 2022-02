27 febbraio 2022 a

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Preferisco parlare di corridoi umanitari, di diplomazia. Da chi mi rappresenta, l'Alto rappresentante della Commissione europea Borrell, non voglio che la riposta dell'Italia e dell'Europa culla di civiltà sia distribuire armi letali. Non a mio nome le armi letali". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Mezz'ora in più' su Raitre.