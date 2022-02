Ucraina: pres. ong Soleterre, 'stiamo garantendo cure a 15 bimbi malati di cancro'**

27 febbraio 2022 a

Roma, 267 feb. (Adnkronos) - "Stiamo costantemente garantendo le terapie oncologiche ai 15 piccoli pazienti ricoverati presso l'Istituto Nazionale del cancro di Kiev. I bambini al momento stanno continuando le cure nel seminterrato dell'ospedale per proteggersi da eventuali bombardamenti. Con loro ci sono le famiglie, i medici e il primario del reparto". Lo comunica il presidente della Ong Soleterre, che opera a Kiev e a Leopoli, dando un aggiornamento sulla situazione dei piccoli pazienti malati di tumore che non possono essere spostati a causa della gravità della malattia.

"Altri bambini -spiega Rizzi- sono stati invece trasferiti nel reparto di oncologia pediatrica all'ospedale di Ternopil, più ad ovest rispetto a Kiev. Anche all'ospedale di Leopoli le cure per i bambini malati di leucemia continuano. Abbiamo acquistato tutti i farmaci possibili al momento per i bambini malati di tumore e ci stiamo attrezzando per far arrivare dagli altri Paesi medicinali necessari".