Dublino, 27 feb. (Adnkronos) - L'Italia esce sconfitta 57-6 dall'Irlanda nella sfida di Dublino del Sei Nazioni. Nove mete irlandesi a zero per un ko duro ma con tante attenuanti per gli azzurri che hanno lottato strenuamente essendo rimasti con due uomini in meno dal 19', quindi in 13 contro 15 e addirittura in 12 negli ultimi cinque minuti di gara.