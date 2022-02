26 febbraio 2022 a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Swift metterà sotto pressione la Lega, il supporto militare aprirà varchi nella nostra parte. Ci sarà bisogno di unità e responsabilità martedì prossimo in Parlamento. Siamo chiamati non semplicemente a fare il nostro, ma del nostro meglio. La cosa giusta. Per l'Ucraina, Europa". Così Filippo Sensi del Pd su twitter.