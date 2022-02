26 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Poteva chiudere l'ambasciata, come hanno fatto altri. Poteva abbandonare il Paese. Non l'ha fatto per senso del dovere e per solidarietà. Un grazie di cuore all'ambasciatore italiano in Ucraina Pier Francesco Zazo. A lui, insieme ai ringraziamenti di Draghi, arrivino anche i ringraziamenti di noi parlamentari”. Lo scrive sui social il senatore Pd, Andrea Marcucci.