Milano: tentano di derubare bancomat in centro commerciale, arrestati

Milano 26 feb. (Adnkronos) - Tentano di derubare un bancomat del centro commerciale facendolo esplodere, ma vengono arrestati. È successo questa notte a Corsico, in provincia di Milano. I carabinieri sono intervenuti dopo che è scattato l'allarme antintrusione nel centro commerciale di viale Delle Industrie, dove hanno sorpreso due uomini che cercavano di allontanarsi dopo aver tentato un furto allo sportello Atm all'interno della galleria commerciale, attraverso l'utilizzo di due bombole di gas acetilene.

I militari nel sopralluogo hanno poi appurato che i malviventi disponevano di tre veicoli, tutti rubati nei giorni scorsi a Pero e nella provincia di Como, tra cui un'autovettura utilizzata come “ariete” per sfondare una porta sul retro dello stabile e un furgone cassonato (a cui erano state applicate targhe contraffatte) usato per bloccare l'accesso ad una strada laterale.

I due malviventi sorpresi nel centro commerciale sono italiani, uno di 43 anni residente al campo nomadi di via Negrotto e uno di 37, residente al campo nomadi di via Chiesa Rossa, entrambi gravati da precedenti specifici e attualmente sottoposti all'affidamento in prova ai servizi sociali.

Perquisito, il 43enne è stato trovato in possesso di una Beretta calibro 9x21 con caricatore inserito, risultata provento di una rapina commessa nel 2008 all'interno di un istituto bancario di Cesano Boscone (Mi) ai danni di un 68enne italiano che all'epoca dei fatti era agente della Polizia locale di quel Comune.

I due sono stati arrestati per tentato furto aggravato, porto e detenzione di armi da sparo ed esplosivi, ricettazione e riciclaggio, in concorso con almeno altri due complici al momento rimasti ignoti, e sono stati portati nel carcere di San Vittore.