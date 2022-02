Expo 2030: Renzi, 'Raggi vuole ruolo per candidarsi, tra no vax e grillismo prima ora'

26 febbraio 2022 a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio i nostri che hanno detto no a Raggi a capo della commissione su Expo 2023. Virginia Raggi alla guida di una struttura che porta i grandi eventi a Roma: avevo detto che era come mettere Dracula all'Avis, ma chiedo scusa all'Avis e anche un po' a Dracula. E' impensabile che tu metta quella che ha detto no all'Olimpiadi, che in nome del 'dibattismo' ha detto no a una doppietta strepitosa per Roma con le Olimpiadi del 2024 e il Giubileo del 2025". Così Matteo Renzi all'assemblea nazionale di Iv.

"E se questo ha creato una frattura con Calenda dico che non parlerò mai male di Carlo, anche perché ci pensa lui a farlo di me... Non può esistere un risentimento di natura personale. E non dirò mai una mezza parola contro Calenda".

La Raggi, continua, "sarà una protagonista delle prossime politiche cercherà di prendere voti tra i no vax e il grillismo della prima ora, vuoel candidarsi alle politiche e per questo bisogno di struttura organizzativa che ora il comune di Roma ora le garantisce".