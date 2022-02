Covid: in Lombardia 4.408 nuovi positivi e 19 morti

26 febbraio 2022 a

Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Sono 4.408 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, con un tasso di positività del 7,2%. I morti sono stati 19, per un totale dall'inizio della pandemia di 38.537. In provincia di Milano i nuovi positivi sono stati 1.404, a Brescia 528, a Varese 434, a Monza e Brianza 356, a Bergamo 318, a Como 266, a Pavia 228, a Mantova 216, a Cremona 208, a Lecco 119, a Lodi 73 e a Sondrio 81.