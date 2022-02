Iv: Borghi a Renzi, 'dove sta Pd? In coalizione nettamente alternativa a sovranisti'**

26 febbraio 2022 a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Renzi ci chiede da che parte sta il Pd? Noi siamo dalla parte di chi vuole costruire una coalizione nella quale tutti coloro che si sentono a europeisti, progressisti, ecologisti e riformisti si sentano a casa. Una coalizione che venga percepita come nettamente alternativa, alle prossime elezioni, al campo sovranista". Così Enrico Borghi del Pd interpellato dall'Adnkronos sulle parole di Matteo Renzi all'assemblea di Iv.

"Noi lavoriamo per essere inclusivi e per costruire le ragioni di un'ampia convergenza e rileviamo positivamente tutti i segnali di un confronto più disteso e sereno tra tutte le forze che possono concorrere a costruire una piattaforma comune. Noi lavoriamo a includere, non a escludere". Ma c'è una freddezza con Giuseppe Conte e i 5 Stelle? "Assolutamente no. Anzi rilevo come il Pd sia stato molto compatto a pronto a difendere il ministro Di Maio da accuse inaccettabili nei giorni scorsi".