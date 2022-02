Ucraina: Sala, 'chi ha voluto guerra va isolato'

25 febbraio 2022 a

a

a

Milano 25 feb. (Adnkronos) - "Chi ha voluto questa guerra va isolato". Lo scrive il sindaco di Milano Giuseppe Sala su Instagram, dove ha pubblicato l'immagine di Palazzo Marino illuminato dai colori della bandiera dell'Ucraina.

Sala ricorda le azioni fatte per esprimere contrarietà all'invasione russa. Da quella che definisce "una decisione non scontata sulla Scala", e cioè l'ultimatum al direttore d'orchestra vicino a Putin Valery Gergiev, decisione poi "successivamente presa dalla Filarmonica di Vienna e dalla Carnegie Hall di New York", fino all'illuminazione di Palazzo Marino, passando per la sospensione della seduta del Consiglio comunale per permettere ai consiglieri di partecipare alla manifestazione di ieri in piazza della Scala.

"Piccole cose? Forse, ma noi le abbiamo fatte", rivendica il sindaco, osservando che "la situazione si risolverà solo se tutti (e non solo le grandi istituzioni politiche internazionali) faranno la loro parte".

Il primo cittadino assicura anche che "il sistema di accoglienza e integrazione" del Comune di Milano "è pronto a supportare i 20mila ucraini che vivono nella nostra città".