Ucraina: Messa, 'pronti ad accogliere universitari, ce ne sono già più di 2mila in Italia'

Milano, 25 feb. - (Adnkronos) - "Siamo disposti ad accogliere studenti universitari ucraini, abbiamo calcolato che ci sono già in Italia più di 2mila studenti ucraini che adesso, se hanno bisogno, ci contatteranno per capire come possiamo aiutarli e facciamo partire subito dei cordoni umanitari, come abbiamo fatto per l'Afghanistan". Lo ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa oggi a margine dell'inaugurazione ufficiale dei laboratori della fondazione Human Technopole tenutasi a Milano. "Ci sono - ha proseguito il ministro- contatti con le università ucraine".