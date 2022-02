Ucraina: Mattarella, 'su Europa nuova tragedia che mette in pericolo pace e libertà'

25 febbraio 2022 a

Norcia (Pg), 25 feb. (Adnkronos) - "Ieri si è abbattuta sull'Europa una nuova tragedia, una tragedia che si è abbattuta con violenza non su un solo Paese ma sull'intera Europa, mettendo in pericolo pace e libertà. Non riguarda un Paese lontano, quanto accaduto riguarda direttamente ciascuno di noi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della sua visita a Norcia.

"Non possiamo accettare -ha affermato il Capo dello Stato- che la follia della guerra distrugga quel che i popoli d'Europa sono stati capaci di costruire e realizzare in questi sette decenni in termini di collaborazione, di pace, di ricerca di obiettivi comuni nel nome dell'umanità. Non ci si è limitati in Europa, allora, a sollevarsi dalle macerie della guerra, dagli orrori delle guerre fratricide in Europa, ma si è compiuto un grande sforzo, con successo, per realizzare un mondo che fosse ispirato e fosse composto e costituito di reciproco rispetto, di cooperazione, appunto nella ricerca di obiettivi comuni".

"Il mondo che ha saputo superare la guerra fredda, questo mondo -ha concluso Mattarella- non intende vedere calpestati i principi della convivenza internazionale".