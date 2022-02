25 febbraio 2022 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Il primo risultato ottenuto da questa invasione è stato quello di distruggere le fondamenta dell'economia e della società ucraina, i capitali sono andati via tutti, il personale è scappato, l'intero tessuto sociale è disgregato". Così il premier Mario Draghi, in un passaggio della sua informativa in Aula alla Camera sul conflitto ucraino.