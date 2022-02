25 febbraio 2022 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Il Governo è pronto a intervenire per calmierare ulteriormente il prezzo dell'energia, ove questo fosse necessario. E' necessario". Lo ha detto il premier Mario Draghi, in un passaggio del suo intervento in Aula alla Camera sul conflitto in Ucraina.