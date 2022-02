Ucraina: Draghi, 'dati su vittime già vecchi'

25 febbraio 2022 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "L'Ucraina conta finora 137 soldati uccisi e 316 feriti dall'inizio dell'attacco, ma questi dati in realtà sono già vecchi ora. Parla", inoltre, "di 800 uomini persi dalle forze russe, che invece non hanno ancora fornito dati sulle vittime dell'invasione, ma anche qui in realtà" la Russia "questa mattina ha fornito dei numeri" sulle perdite. Lo dice il premier Mario Draghi intervenendo in Aula al Senato sul conflitto in Ucraina, e 'correggendo' il tiro rispetto alle parole pronunciate poco prima nell'emiciclo di Montecitorio.