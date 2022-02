25 febbraio 2022 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "La crisi di portata storica che l'Italia e l'Europa hanno davanti potrebbe essere lunga e difficile da ricomporre, anche perché sta confermando l'esistenza di profonde divergenze sulla visione dell'ordine internazionale mondiale che non sarà facile superare". Così il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera per un'informativa urgente sul conflitto in Ucraina.