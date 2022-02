Ucraina: bozza dl, semplificazione procedure per interventi assistenza e cooperazione

25 febbraio 2022 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Via lacci e lacciuoli per garantire assistenza e cooperazione all'Ucraina, messa in ginocchio dall'attacco russo sferrato da Vladimir Putin. A prevedere una semplificazione delle procedure, in deroga ad alcune normative previste dalla legge italiana, è il decreto approvato dal Consiglio dei ministri e visionato dall'Adnkronos.

"Per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore delle autorità e della popolazione dell'Ucraina - si legge nella bozza di dl - fino al 31 dicembre 2022 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono autorizzati a procedere in deroga alla legge 11 agosto 2014, n. 125, alle relative disposizioni attuative e a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Gli interventi di cui al presente articolo sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Vice Ministro delegato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125".