Ucraina: bozza dl, 1mln a unita' crisi farnesina per sicurezza italiani all'estero

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Viene potenziata con un milione di euro in più l'unità di crisi della Farnesina per gli italiani all'estero, quei connazionali, per intenderci, che in questo momento potrebbero avere bisogno di aiuto per lasciare Kiev e far rientro nel nostro Paese. Lo prevede il decreto, visionato dall'Adnkronos, e approvato da un rapido Cdm conclusosi qualche minuto fa a Palazzo Chigi.

"Per il potenziamento delle attività realizzate dall'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di emergenza, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2022", si legge nella bozza.