Musolino (AdSP): "In Italia da 30 anni manca politica industriale"

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - “Manca una politica dei trasporti e della logistica, perché manca da 30 anni una politica industriale nel Paese. Quindi, per superare il localismo che risponde a logiche di piccola bottega, c'è bisogno di una politica industriale seria che pone dei paletti”. A dichiararlo nel corso del suo intervento all'iniziativa “Economia del Mare: aspetti strategici di un comparto che non conosce crisi”, tenutosi a Roma presso la Sala delle Conferenze della Camera dei deputati, è stato il Presidente dell'AdSP, Pino Musolino. "I sistemi portuali in Italia sono 16, servono cluster portuali complessi e ricchi di infrastrutture moderne. Nel Paese, invece, i porti si stanno limitando a fare da pungiball. Alle autorità portuali serve autonomia, utile anche per comprendere quali sono quelle virtuose e quelle no”, ha concluso.