Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Sono 48.162.511 gli over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, pari all'89,17% della popolazione over 12, secondo il report del Governo sui vaccini anti-Covid. Sono 50.777.432 milioni, pari al 94,01% della popolazione over 12, i cittadini che hanno effettuato almeno una dose, più i guariti da massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione.