Ucraina: Salvini, 'intervento su Swift ferma Italia, ci diamo martellate su ginocchia'**

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Prendere delle sanzioni sul cosiddetto sistema di pagamento Swift significa fermare l'Italia. Basta essere consapevoli di cosa si sta parlando". Lo ha sottolineato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite della trasmissione 'Il sorpasso' su Isoradio.

"Prendere delle sanzioni contro gli oligarchi russi, contro i miliardari russi, contro i parlamentari russi, contro i protagonisti in negativo di questa aggressione - ha aggiunto - ha assolutamente un senso. La Russia ha riserve economiche di 630 miliardi di euro e ha un debito sul pil del 17 per cento, quindi possono resistere a lungo. Intervenire sul sistema bancario significa che noi non possiamo pagare il gas che compriamo, siamo noi a tirarci le martellate sulle ginocchia".

"Se noi siamo così furbi da impedire i pagamento tra banche significa che non danneggiamo la Russia, che il suo gas lo vende alla Cina e tanti saluti, danneggiamo chi vive, lavora e produce in Italia. Quindi -ha concluso Salvini- occorre testa quando si parla e quando si agisce"