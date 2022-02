Ucraina: Meloni, 'Draghi può contare su Fdi sia per tutela Kiev che per questione energia'**

25 febbraio 2022 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia in Aula ha ribadito a Mario Draghi la sua posizione di opposizione patriottica, schierata con l'Occidente senza ambiguità. Abbiamo ribadito al premier Draghi che può contare sul sostegno di Fratelli d'Italia sia a tutela di Kiev, sia a difesa del grandissimo tema dell'approvvigionamento energetico italiano". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista al Tg 2 in onda questa sera.