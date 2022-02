Ucraina: Letta, 'per Putin noi rammolliti, sanzioni più dure possibili'**

25 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Le sanzioni devono essere il più dure possibili per mettere in ginocchio la Russia". Così Enrico Letta in aula alla Camera dopo l'informativa dl premier Mario Draghi sull'Ucraina.

"Putin ha basato la sua scommessa sul fatto che tutti noi europei e occidentali siamo dei rammolliti. Vi chiediamo se non sia il caso di dare un aiuto piu' concreto agli ucraini a difendersi dall'aggressione russa, perchè non bastano le parole".