Ucraina: in video bunker ospedale Kiev bimbi malati di tumore in condizioni choc**

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Un video, diffuso dall'ong Soleterre, mostra le scioccanti immagini del bunker dell'Istituto del Cancro di Kiev, dove sono rifugiati 15 bimbi malati di tumore che costituiscono i casi più gravi e che, per questo motivo, non hanno potuto essere trasferiti in case d'accoglienza o in ospedali più sicuri. I piccoli, che non possono assolutamente interrompere le cure, sono stati sistemati alla meglio in giacigli di fortuna messi a terra nei sotterranei, senza luce, circondati da disordine e degrado e senza le condizioni igieniche minime necessarie.