Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Davanti alle terribili minacce che abbiamo davanti, per essere uniti con l'Ucraina e con i nostri alleati dobbiamo prima di tutto restare uniti fra noi". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera con un'informativa urgente sul conflitto in Ucraina.