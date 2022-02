Ucraina: Buonfiglio (Fick), 'disponibili ad ospitare squadre olimpiche e paralimpiche'**

25 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Sono momenti molto tristi quelli che stiamo vivendo in queste ore con l'apertura del conflitto tra gli stati di Russia e Ucraina e siamo scioccati e sbalorditi dagli eventi che stanno accadendo. La guerra non è mai la risposta, soprattutto per noi sportivi che ben conosciamo e abbiamo spesso avuto il privilegio di incontrare gli amici russi e ucraini sui campi di gara in un clima di pace e di sano agonismo. Non condividiamo le decisioni prese dal governo russo e condanniamo fortemente l'invasione dell'Ucraina". Sono le parole di Luciano Buonfiglio presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak sul conflitto tra Russia e Ucraina.

"A nome di tutti i canoisti italiani ho espresso piena solidarietà al Presidente della Federazione Ucraina Igor Slivinskyi, dichiarando la totale disponibilità dell'Italia ad accogliere ed ospitare - qualora ve ne fosse necessità - presso i Centri Federali di Ivrea e Castel Gandolfo le squadre olimpiche e paralimpiche ucraine per permettergli di proseguire la preparazione agonistica. Ai loro atleti e a tutte le persone vittime di questa inaccettabile guerra, va il nostro pensiero e la nostra solidarietà, sperando che la violenza cessi presto", ha aggiunto Buonfiglio.