Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Io voterò ai referendum, voterò sì. E' vero che hanno tolto dal campo dei referendum le cose più interessanti. Vale anche per quello di eutanasia e cannabis, io non li avevo firmati ma un milione di italiani sì...". Così Matteo Renzi al Messaggero.it. "I referendum restanti sono poca cosa ma comunque sono importanti per dare un segnale".