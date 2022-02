25 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Aspetto di leggere le motivazioni" dell'archiviazione della denuncia per i magistrati Creazzo, Turco e Nastasi "e di ricevere la formale notifica che in un procedimento penale vale più di un'agenzia di stampa. E chiederò al Giudice competente di essere interrogato nell'udienza che dovrà decidere sull'archiviazione degli indagati”. Così Matteo Renzi in una nota.