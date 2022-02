Ius Soli: Letta, 'prossima settimana nuova proposta, c'è ancora tempo entro legislatura'**

25 febbraio 2022 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Forse c'è una chance perchè si possa fare nei prossimi 12 mesi una nuova legge sulla cittadinanza. In commissione si sta muovendo qualcosa e la settimana prossima vederemo se una nuova proposta di legge di cittadinanza può avvenire. Se avviene c'e' il tempo per fare un passo avanti in questa legislatura". Così Enrico Letta all'Agorà 'Immigrazione: cambiare è necessario' con Elly Schlein, Andrea Riccardi e Matteo Mauri.