Energia: Draghi, su rinnovabili superare ostacoli procedure autorizzative'**

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Occorre osservare che i limiti alle rinnovabili non sono legati alle tecnologie o alla mancanza di materiali, ma alla complessità delle procedure autorizzative. Dobbiamo necessariamente superare queste complessità, almeno in parte. Alcune sono legati a legittimi passaggi di controllo, ma la complessità ne sta rallentando" lo sviluppo e la diffusione. Lo dice il premier Mario Draghi, in un passaggio del suo intervento in Senato sul conflitto in Ucraina.