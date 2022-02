25 febbraio 2022 a

Milano, 25 feb. (Adnkronos) - L'Udinese blocca il Milan capolista 1-1 a San Siro e ferma la fuga dei rossoneri in classifica. La squadra di Pioli si porta a 57 punti a +3 sull'Inter che però deve giocare due partite. I friulani si portano invece a 26 punti. Il vantaggio del Milan firmato da Leao al 29' del primo tempo non è bastato per aggiudicarsi i tre punti con Udogie che ha trovato il gol del pareggio al 66'.