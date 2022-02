Basket: Eurolega, sospesa Cska-Barcellona, altre sfide in casa squadre russe in campo neutro**

25 febbraio 2022 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Le 18 squadre che partecipano all'Eurolega della Turkish Airlines, hanno assunto diverse decisioni in merito alla situazione in Ucraina con l'attacco militare della Russia. "E' stato definito un piano che sposta temporaneamente tutte le partite programmate per essere giocate sul suolo russo in altre sedi al di fuori del territorio della Federazione Russa. Inoltre le partite che coinvolgono squadre russe programmate per essere giocate in territorio non russo continueranno a svolgersi come programmato. La partita Cska Mosca-FC Barcelona, ​​in programma domenica 27 febbraio, è sospesa", spiega l'Eurolega.

La Euroleague Basketball analizzerà le diverse alternative per attuare le decisioni e sottoporrà il piano all'approvazione del Comitato Esecutivo degli Azionisti dell'Eca. "Le decisioni sono state prese per tutelare l'integrità della competizione, consentendo alle squadre di continuare a difendere il proprio diritto a gareggiare in campo, isolando lo sport da qualsiasi azione politica. Allo stesso modo, le decisioni di cui sopra sono in linea con la massima priorità di Euroleague Basketball, che è la sua responsabilità di proteggere l'integrità di giocatori, allenatori, tifosi e staff senza correre il minimo rischio", continua in una nota.

Euroleague Basketball "continuerà a monitorare la situazione, compresi eventuali regolamenti imposti dalle autorità nazionali e internazionali, e adotterà le modifiche necessarie alle decisioni di cui sopra, se necessario. Le decisioni saranno condivise con i club di EuroCup prima delle partite della prossima settimana e dovrebbero essere applicate anche a quella competizione". Euroleague Basketball "a nome dei suoi club, vuole condannare fermamente qualsiasi atto di guerra come quelli che purtroppo stanno accadendo in Ucraina. I club rimangono uniti nel loro scopo di usare il potere del basket per unire le comunità. Euroleague Basketball abbraccia e celebra la diversità, che è ampiamente presente all'interno delle sue comunità e al centro di tutte le squadre stesse. Tale diversità è intesa come profondamente legata al valore del rispetto, favorendo la libera espressione di opinioni diverse. La violenza di qualsiasi tipo è contraria a tali valori e non è né tollerata né accettata come mezzo per difendere l'opinione o la posizione di nessuno".