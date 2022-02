24 febbraio 2022 a

Barcellona, 24 feb. - (Adnkronos) - “Quando una nazione è in guerra non è giusto andarci a correre. Comunque deciderà tutto il paddock". Il campione del mondo in carica della F1, Max Verstappen, si esprime così, a margine dei test sul circuito di Montmelò, in merito alla possibilità di correre il Gp di Russia a Sochi, in calendario il prossimo 25 settembre.