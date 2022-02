24 febbraio 2022 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - E' terminata a Palazzo Chigi la riunione interministeriale del Comitato politico strategico (Cops) sulla crisi ucraina. Alla riunione, durata poco più di un'ora, non ha partecipato il premier Mario Draghi, in arrivo a Bruxelles per prendere parte al Consiglio europeo straordinario.