Ucraina: tennista russo Rublev sostiene la pace dopo attacchi, 'quanto sta accadendo è terribile'

Dubai, 24 feb. (Adnkronos) - Il tennista russo Andrey Rublev ha espresso il suo sostegno alla pace dopo aver raggiunto le semifinali del Dubai Duty Free Tennis Championships. Il numero due del seeding su Instagram prima della sua partita contro l'americano Mackenzie McDonald ha pubblicato immagini di amicizia con l'Ucraina dopo l'attacco ad ampio raggio della Russia al paese. Dopo aver recuperato da una brutta partenza per ottenere una vittoria per 2-6, 6-3, 6-1, Rublev ha detto: "In questi momenti ti rendi conto che la mia partita non è importante. Non si tratta della mia partita, di come mi colpisce. Che cosa sta succedendo è molto più terribile. Ti rendi conto di quanto sia importante avere la pace nel mondo e rispettarsi a vicenda, qualunque cosa accada, essere uniti. Dovremmo prenderci cura della nostra terra e gli uni degli altri. Questa è la cosa più importante".

Rublev ha condiviso pensieri simili nel fine settimana dopo aver giocato con l'ucraino Denys Molchanov per vincere un titolo di doppio a Marsiglia. Il 24enne, moscovita, ha parlato anche degli insulti online che riceve a causa della sua nazionalità. "Ovviamente ricevo dei brutti commenti su Internet perché sono russo, quindi ricevo dei commenti aggressivi. Non posso reagire a loro perché se reagisco a loro, mostrerò lo stesso. Se voglio avere la pace, devo essere come se non importasse. Anche se mi lanciano pietre, devo dimostrare che sono per la pace, non sono qui per essere aggressivo o qualcosa del genere, anche se non sono responsabile di qualcosa. Penso che questo sia il modo giusto per farlo, almeno per me".

Elina Svitolina, la più importante tennista ucraina, ha cambiato la sua immagine del profilo Twitter in una mano con i colori della bandiera del paese accanto alle parole "Pregate per l'Ucraina". Ha anche pubblicato un messaggio in cui esprimeva la sua tristezza per la situazione, scrivendo: "Non posso", accompagnato da lacrime e emoji con il cuore spezzato.