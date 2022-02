Ucraina: Shevchenko, 'sostenete l'Ucraina, vogliamo solo la pace, guerra non è la risposta'

24 febbraio 2022 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Al mattino presto è cominciata una guerra su vasta scala iniziata dalla Russia. La mia gente e la mia famiglia sono in pericolo. L'Ucraina e il suo popolo vogliono la pace e l'integrità territoriale. Per favore, vi chiedo di sostenere il nostro Paese e di chiedere al governo russo di fermare la loro aggressione e la violazione del diritto internazionale. Vogliamo solo la pace. La guerra non è necessaria. La guerra non è la risposta". Così su Instagram Andriy Shevchenko è uno dei più grandi sportivi ucraini.