Ucraina: Sala, ‘maestro Gergiev prenda posizione contro invasione o rinunceremo a lui a Scala' (2)

24 febbraio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - "Rispetto certamente il tenore culturale del maestro Gergiev, ma ha più volte dichiarato la sua vicinanza a Putin", ha spiegato Sala, che "proprio in questi minuti" sta chiedendo al maestro - in accordo con il sovrintendente del teatro Dominique Meyer - "di prendere una posizione precisa contro questa invasione".

"È chiaro - ha detto il sindaco - che la cultura può andare su altri piani, ma di fronte a situazioni così chiare bisogna intervenire. Se il maestro Gergiev non prenderà posizione contro l'invasione, stasera 'La Dama di picche' e le altre rappresentazioni non so se non si faranno, ma probabilmente si troverà un altro maestro, ma saremo costretti a interrompere questa collaborazione".