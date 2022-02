Ucraina: Nicolini (dirigente Shakhtar), 'bloccati a Kiev ma siamo al sicuro, attendiamo indicazioni'

24 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Siamo all'hotel Operaa Kiev. Aspettiamo indicazioni dall'ambasciata. Non avendo sospeso il campionato noi da uomini di sport non ci siamo mossi, ora è difficile farlo, in strada ci sono code chilometriche". Sono le parole di Carlo Nicolini dirigente della squadra ucraina dello Shakhtar Donetsk, all'Adnkronos, da Kiev dove la squadra è bloccata dopo la sospensione del campionato in seguito all'attacco militare della Russia all'Ucraina.

"Qui siamo al sicuro e attendiamo che chi di dovere vi dica cosa fare. E' vero che ci avevano invitato a lasciare l'Ucraina, ma era un consiglio, e avendo un lavoro, la responsabilità di giovani ragazzi, non avendo ricevuto notizie dalla Federazione siamo rimasti ancora qui. Ora siamo bloccati e vediamo cosa possiamo fare e come farlo", ha aggiunto Nicolini. "Dall'hotel si sentono detonazioni e aerei passare ma non si vedono convogli militari passare".