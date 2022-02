Ucraina, Mantovani (Manageritalia): "Tutelare le popolazioni e agire coesi"

24 febbraio 2022 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos/Labitalia) - “Dobbiamo pensare prima di tutto alle popolazioni colpite, ma questa aggressione porterà gravi conseguenze economiche anche ai cittadini europei e russi. Abbiamo evidenza da secoli di quanto le guerre siano la prima causa d'impoverimento profondo, sia economico che sociale; l'uso delle armi per far valere le proprie ragioni è inaccettabile”. Lo dichiara Mario Mantovani, presidente di Manageritalia, a proposito della crisi ucraina.

“Eravamo pronti a ripartire, quasi liberi dai vincoli dettati dalla pandemia, ora stiamo entrando in una nuova emergenza. Serve, come in occasione del Covid-19, trovare un'unione di intenti e di azioni a livello mondiale per disinnescare subito la crisi in corso. Anche in quest'occasione l'Unione Europea è chiamata a fare un passo decisivo verso la coesione, mostrando unità e forza in una partita decisiva per il futuro del nostro continente”, conclude Mantovani.