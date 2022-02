24 febbraio 2022 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "La prima conseguenza diretta saranno i rovesci azionari e il costo dell'energia. Non dimentichiamoci mai che il panico che prende i mercati ha effetti molti concreti. Quindi nervi saldi, il governo va nella giusta direzione e l'Ue agisca per evitare che l'isteria dei mercati si estenda nel tempo". Così Enrico Letta in diretta Instagram su Fanpage.