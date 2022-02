Ucraina: Iv a sit in ambasciata russa, 'solidarietà a popolo ucraino'

24 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “I cannoni non risolvono le controversie, le democrazie stanno dalla parte della pace”. Così, il vicepresidente della Camera dei deputati e presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, al presidio spontaneo organizzato dalla comunità ucraina in Italia al quale ha partecipato guidando una delegazione di Italia Viva composta, tra gli altri, dal sottosegretario Ivan Scalfarotto, dal presidente della commissione Finanze di Montecitorio, Luigi Marattin, dal deputato Massimo Ungaro e dal coordinatore di Italia Viva Roma, Marco Cappa.

"L'Europa e l'Ucraina oggi stanno subendo una grave aggressione ingiustificata dalla parte della Russia e di Putin. In questo momento non c'è bandiera di partito, ma un'unica bandiera, quella dell'Italia che è accanto a quella dell'Ucraina in un momento così difficile e duro per la democrazia europea", conclude.