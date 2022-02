Ucraina, guerra su Twitter: Putin come Hitler

24 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - La Russia avvia l'invasione e l'Ucraina pubblica un meme. Il profilo Twitter del paese pubblica una vignetta che raffigura Adolf Hitler e Vladimir Putin. Hitler riserva una carezza al presidente russo, un complimento per l'azione militare. Al tweet ne segue un altro poco dopo: "Questo non è un meme, ma la nostra e la vostra realtà in questo momento". Il profilo, che vanta oltre mezzo milione di follower, è particolarmente attivo. Dall'invito ad effettuare donazioni per l'esercito ucraino si passa alla 'call to action' indirizzata agli utenti: "Taggate la @Russia e dite cosa pensate di loro".