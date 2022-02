Ucraina: fonti, dl per aumento contingente Italia in Est Europa, presto Cdm

24 febbraio 2022 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Il contingente italiano nell'Est Europa "verrà aumentato. Dove già ci sono dislocate truppe italiane aumenteremo i numeri dei nostri soldati. Per farlo è necessario un decreto legge che adotteremo presto, molto presto". Lo dicono fonti di governo all'Adnkronos al termine del Consiglio dei ministri in cui è stato dato pieno mandato al premier Mario Draghi per sostenere una risposta dura della Ue sulle sanzioni alla Russia dopo l'attacco sferrato all'Ucraina.