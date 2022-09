Ucraina: Europa League, Malinovkyi mostra maglia con scritta 'no alla guerra' dopo gol

24 febbraio 2022 a

a

a

Atene, 24 feb. - (Adnkronos) - L'attaccante ucraino dell'Atalanta Ruslan Malinovskyi è il grande protagonista della vittoria della 'Dea' sull'Olympiacos per 3-0 nel match di ritorno del playoff di Europa League con due reti realizzate in due minuti tra il 67' e il 69'. Prima il piazzato in area sotto la traversa per il 2-0. Poi una magia da fuori imprendibile per il portiere che fissa il punteggio sul 3-0 finale. Ma soprattutto una dedica speciale alla sua Ucraina. Dopo la prima rete il giocatore atalantino ha infatti alzato la maglia nerazzurra, sotto una t-shirt bianca con la scritta "No war in Ukraine". Ieri in Champions il compagno di nazionale Yaremchuk (del Benfica) aveva segnato e mostrato una maglia con il Tridente, lo stemma della loro nazione.