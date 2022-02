24 febbraio 2022 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Dopo il vertice in videocall con i leader del G7, il premier Mario Draghi ha lasciato Palazzo Chigi per raggiungere il Quirinale dove prenderà parte alla riunione del Consiglio Supremo di Difesa presieduto dal Capo di Stato, Sergio Mattarella. Subito dopo, il presidente del Consiglio volerà a Bruxelles per il Consiglio europeo straordinario sulla crisi ucraina.