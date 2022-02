Ucraina: Bmti, in crescita prezzi cereali in Europa, grano tenero +11% e mais +6%

24 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - L'attacco russo all'Ucraina ha comportato pesanti ripercussioni anche sui prezzi delle materie prime agricole scambiate sui mercati internazionali. Da quanto emerge dalle elaborazioni di Bmti, al Matif di Parigi, borsa di riferimento in Europa per gli scambi di cereali, le quotazioni del grano tenero si sono impennate fino a raggiungere, questo pomeriggio, i 318 euro/t (dato delle 18.15), in rialzo di oltre 40 euro/t rispetto a ieri (pari a +11%) e su valori mai toccati in precedenza.

Forte rialzo anche per il mais che ha raggiunto i 285 euro/t, in aumento di 17 euro/t nel giro di 24 ore (+6%). Aumentano anche i semi oleosi, per la produzione degli oli vegetali e delle farine utilizzate per l'alimentazione animale. A Parigi, infatti, i semi di colza hanno toccato i 765 euro/t, aumentando di oltre 20 euro/t rispetto a ieri (+4%). In realtà è tutto il comparto degli oli vegetali ad essere in tensione: Russia e Ucraina sono, infatti, i due principali paesi produttori di girasole a livello mondiale, con l'Ucraina che da sola rappresenta quasi il 50% delle esportazioni mondiali di olio di girasole.

Anche nel mercato italiano si registrano i primi effetti dell'impennata dei prezzi, in particolar modo per grano tenero, orzo e mais. Alla Borsa Merci di Bologna i prezzi del grano tenero, infatti, hanno registrato nella seduta di oggi pomeriggio un incremento di 8 euro/t, arrivando sui 308-312 euro/t, (+31% rispetto ad un anno fa). Aumenti anche per l'orzo (+7 euro/t), che torna vicino alla soglia dei 300 euro/t (+41% su base annua). Sale di 10 euro/t il mais di origine nazionale, attestato sui 295-297 euro/t, (+28% rispetto a dodici mesi fa). Per quanto riguarda il mais, va inoltre ricordato che l'Ucraina rappresenta il secondo Paese fornitore di mais dell'Italia, con un quantitativo di prodotto che nei primi undici mesi del 2021 si è attestato sulle 600mila tonnellate (pari al 13% del mais complessivamente importato dal nostro paese).