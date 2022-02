Ucraina: Accornero, (Unione artigiani), 'gravi ripercussioni per settore'

24 febbraio 2022 a

Milano, 24 feb. (Adnkronos) - "Nell'esprimere solidarietà e vicinanza al popolo ucraino siamo purtroppo anche certi che l'intervento militare avrà gravi ripercussioni anche sull'artigianato: i prezzi impazziti di gas, energia e prodotti petroliferi, alluminio, farine alimentari e i ritardi ad oggi imprevedibili sulla loro consegna e integrità, rischiano di strangolare le nostre imprese. Lo dice Marco Accornero, Segretario Generale di Unione Artigiani.

''A tutto questo -sottolinea- dobbiamo aggiungere lo stato di crisi di liquidità delle nostre imprese causato dalla fine delle moratorie con la ripresa dei pagamenti di finanziamenti e delle rate della cartelle esattoriali. A tutti gli artigiani stiamo suggerendo con urgenza tre strategie - spiega Marco Accornero, Segretario Generale di Unione Artigiani - Primo, rinegoziare prima possibile i finanziamenti, abbassando il tasso e riducendo le rate. Secondo, introducendo un controllo di gestione ferreo delle spese. In queste condizioni basta una bolletta dal valore fuori controllo e una spesa imprevista per trovarsi in grave difficoltà. Infine, suggeriamo di entrare subito in contatto con i consorzi per l'acquisto collettivo dell'energia per iniziare a rosicchiare qualche punto percentuale di sconto sui costi della bolletta".