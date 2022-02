Ucrain: ex premier francese Fillon, 'condanno uso forza ma scontro poteva essere evitato'

24 febbraio 2022 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Nel 2014 mi sono rammaricato per le condizioni dell'annessione della Crimea e oggi condanno l'uso della forza in Ucraina. Ma da dieci anni metto in guardia contro il rifiuto degli occidentali di prendere in conto le rivendicazioni russe in merito all'espansione della Nato. Questo atteggiamento conduce oggi a un scontro pericoloso che avrebbe potuto essere evitato". Ad affermarlo è l'ex premier francese, Francois Fillon commentando l'attacco della Russia all'Ucraina.

"La Francia - spiega Fillon che è membro del Cda del gruppo russo Sibur - ha avuto ragione di moltiplicare gli sforzi per trovare una soluzione diplomatica equilibrata e non deve rinunciare nonostante questa battaglia perduta. Prima o poi bisognerà trovare la strada di un accordo perché viviamo sullo stesso continente".

Fillon è stato primo ministro della Francia tra il 2007 e il 2012 durante la presidenza di Nicolas Sarkozy. E' stato candidato alle elezioni presidenziali francese nel 2017.